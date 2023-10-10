زوهو تصل إلى 100 مليون مستخدم حول العالم

احتفلت زوهو كورب، شركة التكنولوجيا العالمية، بوصول عدد مستخدميها إلى 100 مليون مستخدم هذا العام، بما يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، وكذلك احتفالها بتسجيل إيرادات بقيمة مليار دولار من دون تمويل خارجي خلال أكثر من 25 عاماً من إطلاق عملياتها التشغيلية، لتصبح أول شركة ذاتية التمويل تحقق مثل هذا الانجاز.

كما حققت نمواً متواصلا في مصر بتسجيلها زيادة بنسبة 47 % في الإيرادات السنوية و67 % في شبكة شركاء قنوات التوزيع لديها خلال عام 2022.

تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو فيما تعد مصر واحدة من أهم أسواق الشركة.



قال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في زوهو: "يجسد هذا النمو استراتيجية التوسع الناجحة التي تنتهجها الشركة والثقة المتزايدة بحلولنا من جانب الشركات المحلية. كما يعكس أيضاً مكانة مصر الراسخة لما تتمتع به من منظومة أعمال تنافسية. وبدورها، تبقى زوهو ملتزمة بدعم الشركات المصرية من خلال رفدها بحلول تقنية مبتكرة وميسورة التكلفة لتمكينها من تجاوز التحديات الاقتصادية بسلاسة مع قدر أكبر من التحكم والثقة".