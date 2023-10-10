السيسي لطلاب الشرطة: لا بد من احترام دولة القانون مع كل المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه في تطوير الأداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة للتأهيل البدني.

ووجه “السيسي” خلال كلمته أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حديثه لطلاب الشرطة، قائلًا: "أنتم هتتعاملوا مع مواطني مصر.. مهم جدًا نلتزم ونحترم دولة القانون مع كل الناس.. والقانون بيحكمنا كلنا .. وبتمنى لكم التوفيق".

وأكد أنه حريص في جميع الحفلات الخاصة بالشرطة و الجيش، أن يكون هناك مشاركة من أسر الشهداء، وهذا امتان لهم.

وتابع: “الجميع في الدنيا، له ما له، وعليه ما عليه، إلا الشهيد، فتظل ذكراه عطرة من أجل ما قدمه لوطنه”.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الشهداء ضحوا من أجل هذا الوطن العظيم، ومن أجل 105 ملايين مواطن.

ونوه إلى أنه لا يوجد أغلى من التضحية بالنفس، مؤكدًا أن هناك رجال من أبناء مصر ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن، مضيفًا: "كل مرة بقول الكلام ده مفيش أغلى من النفس .. ثمن عظيم من أجل وطن عظيم”.

وكان الرئيس السيسي، قد قدم التحية والتقدير لشهداء مصر، قائلًا: “كل التحية والتقدير لأسر شهداء مصر”.

الرئيس السيسي

وأكد أن الوطن عاش بفضل تضحيات شهداء مصر وأسرهم من أبناء الوطن من الجيش والشرطة وحتى المواطنين.

وتابع: “يؤلمنا سقوط كل شهيد أو أي شهيد في مصر سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين وعزائنا كلنا أن دا كان تمن مش بسيط علشان الوطن دا يبقى عايش بفضل الله وبفضل تضحيات شهداء مصر”.

أكادمية الشرطة

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.