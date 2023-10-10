الزمالك يغري فتوح بعرض "لا يقاوم".. ومفاجأة سعودية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك قدمت عرضا قويا لنجم الفريق أحمد فتوح من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه يتردد حاليا داخل نادي الزمالك أن أحد المرشحين للإنتخابات القادمة أتم إتفاقه مع فتوح لتجديد تعاقده على أن يتم الإعلان عن ذلك قبل ساعات من العملية الإنتخابية كنوع من أنواع الدعاية.

وكشف شبانة عن مفاجأة كبيرة بتواجد رئيس إحدى الأندية السعودية في القاهرة خلال الأيام الماضية لحسم إمكانية ضمه خلال الإنتقالات الشتوية القادمة وأن المقابل المادي لن يشكل عائقا لإتمام الصفقة في حال إقناع اللاعب وإدارة النادي.

الونش يواصل التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري ٠

وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.