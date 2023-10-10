47 % زيادة في إيرادات زوهو بمصر

أعلنت زوهو كورب، شركة التكنولوجيا العالمية، عن تحقيق نمو متواصل في مصر بتسجيلها زيادة بنسبة 47 % في الإيرادات السنوية و67 % في شبكة شركاء قنوات التوزيع لديها خلال عام 2022.

جاء هذا الإعلان على هامش "زوهوليكس القاهرة"، مؤتمر المستخدمين السنوي لدى الشركة، الذي تنعقد فعالياته بالقاهرة الجديدة على مدار يومي 10 و11 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا النمو على خلفية وصول عدد مستخدمي زوهو إلى 100 مليون مستخدم هذا العام، بما يمثل علامة فارقة هامة في مسيرة الشركة، وكذلك احتفالها بتسجيل إيرادات بقيمة مليار دولار من دون تمويل خارجي خلال أكثر من 25 عاماً من إطلاق عملياتها التشغيلية لتصبح أول شركة ذاتية التمويل تحقق مثل هذا الإنجاز. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو فيما تعد مصر واحدة من أهم أسواق الشركة.

قال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في زوهو: "يجسد هذا النمو استراتيجية التوسع الناجحة التي تنتهجها الشركة والثقة المتزايدة بحلولنا من جانب الشركات المحلية. كما يعكس أيضاً مكانة مصر الراسخة لما تتمتع به من منظومة أعمال تنافسية. وبدورها، تبقى زوهو ملتزمة بدعم الشركات المصرية من خلال رفدها بحلول تقنية مبتكرة وميسورة التكلفة لتمكينها من تجاوز التحديات الاقتصادية بسلاسة مع قدر أكبر من التحكم والثقة".

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، عملت زوهو بشكل متواصل على تعزيز نطاق حضورها في مصر، انطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على "النمو المحلي العابر للحدود"، التي تتمثل في ترسيخ مكانتها محلياً عبر دعم منظومة الأعمال التجارية بالتزامن مع الحفاظ على توسعها العالمي. وفي هذا السياق، أبرمت زوهو اتفاقية شراكة مع "اتصالات مصر" لتمكين الشركات عبر البلاد في مجال التحول الرقمي باستخدام تطبيقات زوهو المتنوعة.



وفي إطار هذه الاستراتيجية، تواصل زوهو أيضاً توفير خدمة عملاء محلية، وتطبيقات تدعم اللغة العربية، إلى جانب تقديم خطط أسعار مرنة ومخصصة تتناسب مع متطلبات السوق المحلية، بما يؤكد التزام زوهو الثابت بإتاحة خدمات عادلة وميسورة التكلفة للشركات المصرية. ومن شأن استراتيجية التسعير المحلية هذه أن تُغني العملاء عن الحاجة إلى تحويل العملات وكذلك تجنيبهم التكاليف الإضافية المترتبة على أسعار الصرف غير المستقرة، وهو ما يعزز في نهاية المطاف من سهولة الوصول إلى حلول زوهو ويجعلها أكثر ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.



وأعلنت زوهو أيضاً عن ضخ استثمارات مكثفة في محفظة حلولها الكاملة، حيث تم تصميم تلك الاستثمارات على نحو استراتيجي لدعم زخم زوهو ضمن قطاع "الشركات الكبيرة"، وتمكينها من تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من المشاريع والشركات متوسطة الحجم في مصر. وتتهيأ زوهو لإطلاق هذه الخطة من خلال برنامج تدريبي بالشراكة مع "اتصالات مصر"، حيث ستتفاعل من خلاله مع صناع قرار رئيسيين من شركات كبيرة ومتوسطة الحجم في مصر لدعمهم في انتقالهم لحلول زوهو.



وأضاف شبدار: "إن بداياتنا المتواضعة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ساعدتنا بطريقة منهجية على بناء حلول برمجية قوية وملائمة على نحو فعّال للاستخدامات اليومية. وبفضل البصمة المميزة التي تتمتع بها الشركة من خلال منصتنا التكنولوجية، وكذلك النمو المضطرد الذي نشهده في مصر، فقد تمكنّا من تحسين مستوى نضجنا وجاهزيتنا لخدمة المؤسسات الكبيرة عبر الاستثمار في مجالات أخرى ذات صلة".

وتشتمل الاستثمارات التي تقوم بها زوهو على زيادة أعضاء فريق حلول أعمال المؤسسات EBS لتطوير خبرات ومهارات رائدة على مستوى الصناعة، وتوسيع نطاق شبكة تكامل النظم، وتوسيع موقع سوق الشركة، فضلاً عن تعزيز قابلية تطوير الحلول ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أو من دون تعليمات برمجية، وغيرها من الحلول الأخرى.

ومع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتزام راسخ لا يلين بخصوصية المستخدمين، تعزز زوهو مكانتها شركة رائدة في مشهد التكنولوجيا العالمي. وكانت زوهو قد أعلنت مؤخراً عن وصول عدد مستخدميها إلى 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وهو إنجاز يُسلط الضوء على نجاح استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة ويُبرز أيضاً تحول المؤسسات حول العالم عن اعتماد الحلول عالية التكلفة التي يوفرها مقدمو خدمات التكنولوجيا الآخرون.