محافظ بني سويف يفتتح الوحدة الصحية بمنطقة الـ77 فدانًا

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة الـ 77 فداناً بمدينة بني سويف شرق النيل، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيدة، وبحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، المهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام ومكونات الوحدة والتي تتكون من طابقين، واستمع إلى شرح موجز من وكيل الوزارة عن منظومة العمل، والخدمات التي تقدمها وتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ طب الأسرة، الأمومة والطفولة الرعاية المتكاملة للطفل المريض، اكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات تنظيم الأسرة، المعمل، الأسنان الصيدلة، التطعيمات، نادي الأسرة مكتب الصحة، مراقبة الأغذية والبيئة.

وأثنى المحافظ، على افتتاح الوحدة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنطقة الإسكان الاجتماعي ضمن خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمة الصحية بالتجمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى حرصه على النهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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