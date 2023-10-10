برشلونة مُهدد بفقدان 6 لاعبين في الكلاسيكو

يواجه تشافي مدرب برشلونة على مستوى الغيابات قبل مواجهة ريال مدريد، حيث أن كتيبة البلوجرانا مهددة بفقدان 6 لاعبين في مباراة الكلاسيكو.

ويتقابل برشلونة مع ريال مدريد في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وذلك في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الاسباني.

تلقّى برشلونة ضربةً موجعةً بإصابة مدافعه الفرنسي جول كوندي ومن المرجّح أن يغيب عن الكلاسيكو، وبحسب التقارير الصحفية فإن كوندي سيحتاج شهرًا على الأقل للتعافي من التواء الركبة اليسرى.

ويتسم موقف لامين يامال بالغموض بعد تعرضه لإصابة عضلية ستجبره على الراحة لمدة لا تقل عن 10 أيام، ولن يكون متاحًا لخوض مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 مع المنتخب الإسباني الأسبوع المقبل.

تشير تقارير إلى احتمالية عدم استعانة برشلونة بخدمات الرباعي، روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ وبيدري ورافينا، في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لحاجتهم إلى فترة تعافي طويلة.