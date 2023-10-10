نشاط لمبادرة النظافة "بلغني" بقوص وقفط جنوب قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مبادرة " بلغنى " واصلت استجابتها لبلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة بالشوارع والميادين، حيث تلقت المبادرة بلاغين خلال اليومين الماضيين بشأن تراكم القمامة بمدينتى قفط وقوص، جنوب قنا.

وأضاف المحافظ، أن البلاغ الأول ورد إلى غرفة الأزمات بالمحافظة بشأن تراكم القمامة بحى المربع بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط ، وقام المسئولون عن تلقى البلاغات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ،و رفع القمامة بشكل فورى، البلاغ الثانى ورد على صفحة مكتب إعلام محافظة قنا ، بشأن تراكم القمامة بشارع 10 المتفرع من شارع الاسطبل بمدينة قوص ، و تم ارسال الشكوى إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، وعلي الفور تم رفع القمامة ، وجارى توفير صندوق قمامة بالمنطقة المذكورة تجنبا لعدم تراكم القمامة بشكل يسئ للمظهر الحضارى .

ومبادرة " بلغنى " هى مبادرة أطلقتها محافظة قنا خلال شهر سبتمبر الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن اى تراكمات للقمامة ، حال رصدها فى شوارع المحافظة من خلال عدة وسائل للتواصل ، وهى الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على نظافة الشوارع و توفير بيئة صحية للمواطنين .