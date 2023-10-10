العربية لإدارة وتطوير الأصول تشتري 23 مليون سهم خزينة

قررت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أسهم خزينة بسعر السوق المفتوح.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر شراء 23 مليون سهم خزينة ابتداءً من اليوم الموافق 9 أكتوبر الجاري حتى 8 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن العربية لإدارة وتطوير الأصول، سجلت خسائر بلغت 1.22 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.77 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 431.8 ألف جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل إيرادات بلغت 259.72 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.