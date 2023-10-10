الونش يواصل التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور يبدأ البرنامج التأهيلي

بدأ إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضي، في مواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعرض إمام عاشور لكدمة قوية في قصبة الساق والكاحل حرمته من استكمال مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من الدوري.

سجل أهداف الأهلي في المباراة بيرسي تاو "هدفين" وحسين الشحات في الدقائق 23 و 38 و 65، بينما سجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 90 والأخيرة من عمر اللقاء.

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر استبعاد إمام عاشور من قائمة معسكر الإمارات الذي سيخوض فيه الفراعنة مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، يومي 12 و 16 من شهر أكتوبر الجاري.

ويسابق إمام عاشور الزمالك من أجل التعافي من الإصابة واللحاق بمباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري، في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة الدوري الأفريقي.