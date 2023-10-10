إمام عاشور يبدأ البرنامج التأهيلي ويسابق الزمن للحاق بمباراة سيمبا

بدأ إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضي، في مواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعرض إمام عاشور لكدمة قوية في قصبة الساق والكاحل حرمته من استكمال مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من الدوري.

سجل أهداف الأهلي في المباراة بيرسي تاو "هدفين" وحسين الشحات في الدقائق 23 و 38 و 65، بينما سجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 90 والأخيرة من عمر اللقاء.

استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر استبعاد إمام عاشور من قائمة معسكر الإمارات الذي سيخوض فيه الفراعنة مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، يومي 12 و 16 من شهر أكتوبر الجاري.

ويسابق إمام عاشور الزمالك من أجل التعافي من الإصابة واللحاق بمباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري، في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة الدوري الأفريقي.