الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: يؤلمنا سقوط كل شهيد من الجيش أو الشرطة (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسر الخريجين بأكادمية الشرطة، قائلًا: “أهنئكم بتخرج أبنائكم في أكادمية الشرطة”.

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السيسي يشهد عروض ميدان الجبال بمشاركة طالبات أكاديمية الشرطة

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السيسي يشهد عروض الانزال بالحبال من أعلى الأبراج والمباني

الرئيس السيسي

وأضاف “السيسي” خلال كلمته أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكادمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، “يؤلمنا سقوط كل شهيد أو أي شهيد في مصر سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين وعزاؤنا كلنا إن دا كان تمن مش بسيط علشان الوطن دا يبقى عايش بفضل الله وبفضل تضحيات شهداء مصر”.

أكادمية الشرطة

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال. 

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