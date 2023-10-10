وزير الداخلية: الشرطة تقوم بدورها الوطني للحفاظ على مكتسبات الدولة (فيديو)

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن جهاز الشرطة يتصدى لأية محاولات داخلية سواء من خلال نشر الشائعات أو أي تهديد من خلال إعادة احياء التنظيمات الإرهابية، ولكن يتم العمل على دحرها.

الشرطة المصرية

وأضاف “توفيق” خلال كلمته أثناء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن التنمية التي حدثت في الدولة غير مسبوقة وتعمل على توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الشرطة ستقوم بدورها الوطني للحفاظ على مكتسبات الدولة.

الاهتمام بالعنصر البشري

ونوه وزير الداخلية إلى أن الوزارة عكفت على تخطيط استراتيجي لمواظبة التطوير الذي حدث في الدولة، ويأتي في مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري لتحقيق الأمن الشامل، سواء من خلال العمل على اختيار الكوادر المؤهلة ودعمها بالمؤهلات العلمية.