تدريبات فنية في مران الزمالك اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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و ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على العديد من الأمور الخاصة بخطة اللعب في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل الفني الأمثل للفترة المقبلة.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام .

وقام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بتدوين كافة الملاحظات الخاصة بالتقسيمة للوقوف على كافة التفاصيل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.