عمرو موسى: تأييد بعض الدول الأوروبية لإسرائيل سياسة غبية للغاية

تصدر الدكتور عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر، اليوم الثلاثاء، بعدما تحدث عن الوضع في فلسطين خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية.

الدكتور عمرو موسي في قائمة الأكثر بحثًا على جوجل

عمرو موسي: الموضع في فلسطين لا يجب أن يستمر كذلك لفترة طويلة

قال موسي، إن الوضع في فلسطين لا يجب أن يستمر كذلك لفترة طويلة، لذلك على دول العالم التدخل في أسرع وقت لحل الأزمة، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، تدعم القضية الفلسطينية على عكس ما يروج له أن الغرب مؤيد لإسرائيل.

عمرو موسي

عمرو موسي: مصر يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في أزمة فلسطين

وأوضاف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن كل شعب له كرامة وتعنت إسرائيل ونتائج أفعالها تسببت في تأزم الموقف الحالي، موضحًا أن مصر يمكن أن تتدخل وتلعب دورًا رئيسيًا في هذه الأزمة والخطة المصرية هي التدخل ولفت نظر إسرائيل.

وأوضح ، أن فكرة القضاء على حركة حماس ليس هي الحل الأسلم، لأنه سوف يظهر فصيل آخر غيرها، موضحًا أن حماس مجرد جماعة نشطة في المجال الفلسطين.

عمرو موسي: تأييد الدول الأوربية لإسرائيل سياسة غبية للغاية

عمرو موسي

وأردف عمرو موسي، أن تأييد بعض الدول الأوروبية لإسرائيل بهذا الشكل ستكون سياسة غبية للغاية لأنها تؤدي إلى تأزم الموقف لدرجة كبيرة، ويجب الحديث مع الأصدقاء في أوروبا بأن عليهم مسؤولية وليس تأييد ودعم إسرائيل فقط، وهناك مجموعة تؤيد وجود سلامة داخل إسرائيل.

وتابع أن أمريكا تدعم إسرائيل لإسرائيل نظرا لأننا في مرحلة سابقة لخوض الانتخابات الأمريكية، وسيكون هناك تشدد لصالح إسرائيل، مما يضعف من الأمل وهو إضعاف مؤقت، والذهاب إلى مجلس الأمن مهم جدًا ويجب أن نناقش الأمر.