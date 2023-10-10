"ايكمي" تعيين مراقب حسابات جديد بسبب شطب المراقب السابق

قررت شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي، تعيين مراقب حسابات جديد بعد قرار الرقابة المالية بشطب المراقب السابق من سجلاتها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر تعيين جرجس إبراهيم مراقب حسابات جديدة للشركة عن العام الجاري بدلًا من محمد هاني الحسيني بعد قرار شطبه من سجل الرقابة المالية لمراقبي حسابات الشركات المقيدة.

يشار إلى أن الدولية للصناعات الطبية إيكمي، سجلت إيرادات بلغت 2.58 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، مقابل إيرادات 340.2 ألف جنيه خسائر في الفترة المقارنة من 2022.

وحققت الشركة صافي ربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة بلغ 126.7 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، مقابل 88.6 ألف جنيه خسائر في الفترة المقارنة من 2022.