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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات بدنية قوية لحراس الزمالك في مران اليوم

الزمالك
الزمالك

خاض عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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و أدى الثنائي العديد من التدريبات الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للحراس لتجهيزهما بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وحرص محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق على منح الحارسين تعليمات فنية ونصائح خاصة خلال مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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