موعد انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يترقب الجميع على قدم وساق انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 لعام 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والذي يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

موعد انطلاق معرض الكتاب 2024

حددت الهيئة المصرية العامة للكتاب يوم 25 يناير 2024 ليكون موعد معرض الكتاب 2024 فى دورته المقبلة، ليستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.

فيما أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن اختيار شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 فى نسخته الـ55، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب أعلنت عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بداية من اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

كما أعلنت وزارة الثقافة استعدادها لانطلاق الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تنطبق في يناير 2024، وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للمعرض في تشكيلها الجديد خلال الفترة المقبلة عددا من الاجتماعات المتتالية للتجهيز للدورة المقبلة للمعرض، والتي تحل النرويج عليها ضيف الشرف.

اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال.