الأمن يضبط لص عدادات المياه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سباك- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بمحل سكنه.

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترف بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة العدادات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.