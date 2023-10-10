الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك داخل الجيمانيزيوم

أوبامام وشيكابالا
أوبامام وشيكابالا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة بدنية و تأهيلية خاصة داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

txt

يوسف أوباما يؤدي تدريبات تأهيلية في مران الزمالك اليوم

txt

تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية و البدنية و الاستشفائية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وفقا للبرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة. 

عقب ذلك توجه الجهاز الفني ولاعبو الفريق إلى ملعب الترسانة لخوض مران اليوم الثلاثاء ، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سموحة

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجريدة الورقية