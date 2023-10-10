تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز الفريق في بداية الجلسة، ووجه التحية للاعبين على الأداء والفوز في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي في لقاء الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

و تحدث أوسوريو عن فترة التوقف الحالية وطالب اللاعبين باستغلالها بأفضل شكل ممكن،والعمل بكل جدية وتركيز حتي يكون الفريق في أفضل جاهزية للمباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

وشرح المدير الفني الكولومبي العديد من الأمور والجوانب الفنية و الخططية الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.