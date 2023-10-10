الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بإنه تم تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.


وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر عن الوزارة، أنه تم تجهيز الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة.

  الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات

وستضم الغرفة ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أجل الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات، للتواصل المباشر فى حالة حدوث أزمات لا قدر الله.

مواد متعلقة

الجزار يُصدر قرارًا بتكليف كمال بهجات وأحمد عمران بالإشراف على مشروعات العلمين

وزير الإسكان يستعرض موقف المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة اليوم

رئيس جهاز مدينة الشروق يستقبل سكان منطقة "إسكان الشباب"

مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالإسكندرية.. دائري جديد وتطوير محيط المتحف اليوناني

تسريب بخط مياه مدينة القاهرة الجديدة.. ووزير الإسكان يتابع الإصلاح بالموقع

في 9 سنوات.. 500 مشروع بسيناء ومدن القناة بتكلفة تتجاوز 30 مليارًا

رئيس جهاز مدينة الشروق: لجنة الإزالة الفورية توقف مخالفة بناء فى مهدها

الجريدة الورقية