مصطفى محمد و النني ينضمان إلى معسكر منتخب مصر اليوم

ينتظر المدير الفني روي فيتوريا انضمام الثنائي مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي و محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر اليوم، المقام في دولة الإمارات ضمن تحضيرات فترة التوقف الدولية الحالية.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر التحضيري الحالي المقام في دولى الإمارات خلال فترة التوقف، أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 من شهر أكتوبر الجاري.

طبيب المنتخب يوضح تفاصيل غياب إمام عاشور

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم تفاصيل وأسباب غياب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن معسكر الفراعنة المقام الآن استعدادًا لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

وأكد أبو العلا أنه تواصل مع طبيب النادي الأهلي لمعرفة تفاصيل إضابة إمام عاشور، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وقال طبيب المنتخب أن نظيره في الأهلي أكد على صعوبة لحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة المقام في الإمارات، حيث أن إصابته تحتاج لمزيد من الوقت للتأكيد على تعافي اللاعب ثم الدخول في برنامج تأهيلي قبل المشاركة.

وذكر طبيب المنتخب أنه جاري التنسيق مع نادي أرسنال الإنجليزي منذ إصابة محمد النني الذي شارك مع المنتخب آخر مرة بمعسكر ديسمبر الماضي في مباراة بلجيكا وأن عودته للمشاركة أمر جيد للمنتخب.