تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.



وأوضح التقرير أن ميدان عبدالمنعم رياض يوجد به كثافات نسبية بشوارع متفرقة وهناك شوارع أخرى بها سيولة مرورية، وسنجد سيولة مرورية في الكورنيش من المظلات في اتجاه وسط البلد، كما أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة به سيولة مرورية.

كوبري أكتوبر

وذكر التقرير أن كوبري أكتوبر به كثافات مرورية متقطعة تصل حتى غمرة، أما المستمر في اتجها العباسية فإنه سيجد سيولة مرورية، وهناك كثافات في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

شارع عباس العقاد

وأشار التقرير أن كثافات متحركةً ظهرت في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائري، وفي شارع ترسا، فإن هناك كثافات مرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، كما ظهرت كثافات متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وامبابة.

