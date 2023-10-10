طبيب المنتخب يوضح تفاصيل غياب إمام عاشور عن المعسكر الحالي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم تفاصيل وأسباب غياب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن معسكر الفراعنة المقام الآن استعدادًا لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

وأكد أبو العلا أنه تواصل مع طبيب النادي الأهلي لمعرفة تفاصيل إضابة إمام عاشور، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وقال طبيب المنتخب أن نظيره في الأهلي أكد على صعوبة لحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة المقام في الإمارات، حيث أن إصابته تحتاج لمزيد من الوقت للتأكيد على تعافي اللاعب ثم الدخول في برنامج تأهيلي قبل المشاركة.

وذكر طبيب المنتخب أنه جاري التنسيق مع نادي أرسنال الإنجليزي منذ إصابة محمد النني الذي شارك مع المنتخب آخر مرة بمعسكر ديسمبر الماضي في مباراة بلجيكا وأن عودته للمشاركة أمر جيد للمنتخب.

موعد وديتي مصر مع زامبيا و الجزائر

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 من شهر أكتوبر الجاري.