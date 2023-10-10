موعد مباراة السكة الحديد ورأية اليوم في الدوري المحترفين

تكشف بوابة الوفد عن موعد مباراة السكة الحديد و راية مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الـ3 في بطولة دوري المحترفين المؤهلة لدوري الاضواء.

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وتسعي كتيبة أمير عزمي مجاهد مساء اليوم الثلاثاء في حصد الثلاث نقاط للمنافسة على صدارة المجموعة الأولي بهدف الصعود للدوري الأضواء.

تشكيل السكة الحديد المتوقع لمباراة راية

يوسف رحومة - مصطفى عبدالوهاب - باسم عادل - عبدالله جمعة - بهاء مجدي -

أحمد ربيع - محمد جمال - محمد أشرف - محمد نادي حسن - جون أفيري - محمود عبدالعاطي.

موعد مباراة السكة الحديد لمباراة راية

تبدأ مباراة السكة الحديد و رأية مساء اليوم الثلاثاء ف تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة السكة الحديد و راية

تذاع قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة في بطولة دوري المحترفين .