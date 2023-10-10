إنطلاق مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية الثالث بالأقصر

نظمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، المؤتمر الثالث لصيادلة مستشفيات شفاء الاورمان ، بإشراف الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى؛ لتأهيل صيادلة الصعيد والأقصر للعمل في المجالات المتعددة لها.

وقال الدكتور محمد عطية، مدير الخدمات الصيدلانية والدوائية بمستشفيات شفاء الأورمان، إن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الثالث لصيادلة مستشفيات شفاء الاورمان بحضور 150 صيدلى وشيوخ المهنة من محافظتى قنا والاقصر بالإضافة إلى قيادات المستشفى.

وأضاف عطية، أن هذه المؤتمر ناقش مجهودات الصيدلية الإكلينيكية في مستشفيات شفاء الأورمان للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وكذلك عرض برامج للتحسين المستمر في الصيدليه الإكلينيكية خلال عام 2023، بالإضافة الى آخر التحديات المتعلقة بأهم المواضيع في الصيدليه الإكلينيكية.

واضاف ان هذا المؤتمر لتأهيل صيادلة الصعيد بشكل عام والأقصر بشكل، وتم توزيع شهادات التقدير لشباب الصيادلة في مستشفيات شفاء الأورمان.

وتابع أنه تم عرض البرامج للتحسين المستمر في الصدلية الإكلينيكية خلال 2023 عن طريق مشرفى الوحدات ورؤساء الاقسام فى الصيدلية ، وأشاد بمجهودات الفريق خلال الفترة الماضية في الارتقاء بالخدمات الصيدلانية بالمستشفى والتحديث المستمر ، كما أن تكريم الصيادلة على ما بذلوه خلال الفترة الماضية بويد من مجهوداتهم في الوصول لافضل النتائج لصالح المرضي، والتطلع باستمرار لتقديم أفضل خدمة للمرضي ووصول الصيدلية الإكلينيكية بشفاء الأورمان كمركز للتدريب المعتمد محليا ودوليا.

وأعرب الدكتورهاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الاورمان عن مدي فخره بصيادلة مستشفيات شفاء الاورمان واشاد بمجهودات الصيادلة بالمستشفى ودورهم الحيوي والفعال في تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالاضافة للاهتمام بالتدريب الطبي المستمر والفعال لصيادلة الصعيد بشكل عام للارتقاء بالمستوى العلمي والصيدلة الاكلينيكية في صعيد مصر

وقال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى تعتبر واحدة من أهم وأبرز الأقسام داخل المستشفى، مثمنا ما تقوم به الصيدلية الإكلينيكية من مؤتمرات وتدريبات للصيادلة لدعم الخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضي في محافظات الصعيد، بجانب تقديم الدعم لبقية عناصر المنظومة الصحية من أطباء وتمريض، حيث عمد المستشفى منذ افتتاحه وحتى الآن في التطور وتقديم خدمات طبية مميزة للتخفيف عن مرضى السرطان بالصعيد.