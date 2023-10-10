رئيس أزهر الشرقية يتابع انتظام الدراسة بالمراحل الدراسية

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، حالة الاستنفار التام بالإدارات التعليمية كافة، حيث تم تشكيل لجان ثلاثية من ديوان عام المنطقة؛ لمتابعة استقرار الدراسة من خلال التأكد من استكمال نصاب المعلمين، تحضير الدروس طبقا للمناهج المقررة وتسليم الكتب الدراسية لكافة الصفوف، وعدم قيدها بدفع المصروفات الدراسية، وحصر العجز والزيادة على أرض الواقع بجانب تفعيل كل الأنشطة.

وأوضح رئيس المنطقة، أن لجان المتابعة تجوب الإدارات التعليمية بلا استثناء، مع تسليم تقرير مفصل عن كل زيارة، منوها بأنه لن يسمح بأي تقصير بأي حال من الأحوال.

وكان رئيس المنطقة قد ترأس لجنة متابعة صباح اليوم بإدارة ديرب نجم التعليمة، للتأكد من استقرار الدراسة بمختلف المراحل التعليمية.