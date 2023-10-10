جامعة الزقازيق تعقد البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية

عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء فتحي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي؛ الدورة الرابعة من البرنامج التدريبى الموحد " تأهيل القيادات الجامعية ".

ويمتد فاعليات البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٨- ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ م ، تحت إشراف وحضور فريق عمل المركز وهم: رحاب مرتضي، الدكتورة شيماء فرج، الدكتورة ياسمين فهمي، وجميع الجميع العاملين بالمركز.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية البرنامج التدريبى الموحد " تأهيل القيادات الجامعية "، مشيدا بالدور التعليمي والتدريبي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية فى تقديم محتوى تدريبي متنوع يشتمل على حقائب تدريبية لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى.

أوضح الدكتور إيهاب الببلاوى أن برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، لتأهيل القيادات الجامعية وتعريفهم باللوائح والقوانين لتحقيق التنمية المهنية، مؤكدا أهمية الدورة في تنمية الثقافة للقيادات الجامعية من الناحية التنفيذية في العديد من الجوانب الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

وصرحت الدكتورة نجلاء فتحي بأنه تم اعتماد البرنامج التدريبي بقرار مجلس الجامعة رقم ٥٦٥ بتاريخ ٢٥/ ٦ /٢٠٢٣ والخاص بالوكلاء ورؤساء الأقسام الحاليين والمرشحين الجدد لشغل المنصب.

وأضافت أن عدد المشاركين في هذه الدورة ٢٥ عضو هيئة تدريس من رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات المختلفة، وسوف تختتم فعاليات الدورة غدا الأربعاء بتسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة.