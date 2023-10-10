إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية المرور بجزيرة شندويل

شهد مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق نتج عنه إصابة عامل في العقد السادس من العمر بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ وإصابة نجله بجرح رضي بفروة الرأس طرف أول وإصابة بائع أدوات منزلية بجروح سطحية بالجبهة طرف ثان وجرى نقلهم لمستشفيي سوهاج الجامعي والمراغة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية غرب السكة بدائرة مركز جزيرة شندويل.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من: طرف أول "نور الدين . ع . م . د" 55 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ ونجله "هاني . ن . ع . م" 33 سنة عامل مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس ومقيمين دائرة المركز.





وطرف ثان "فرغل . ر . ع . ع" 26 بائع أدوات منزلية ومقيم دائرة المركز مصاباً بجروح سطحية بالجبهة وكدمات بالظهر تم نقل الأول من الطرف الأول لمستشفى سوهاج الجامعي والطرف الثاني لمستشفى المراغة المركزى وضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.