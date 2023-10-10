الكيلو بـ77جنيهًا.. تعرف على أسعار الدواجن بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10أكتوبر 2023، إستقرارا في الأسعار، حيث تراوحت وتراوحت أسعار الأرانب مابين 60 و68جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 73إلي 77 جنيها للكيلو.

ينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين95إلي 97 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86 إلي 89 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120 جنيه، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157 جنيها للكيلو، كبد صافي 95جنيها للكيلو .