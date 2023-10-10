ضبط 4 أشخاص بينهم مصابين بطلقات نارية في مشاجرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل بطلق ناري بالساق اليمنى ونجل شقيقه بطلق ناري بالساق اليسرى وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من : طرف أول "السيد م . ح . م" 59 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالساق اليمنى ونجل شقيقه "إبراهيم . م . م . ح" 38 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .





وطرف ثان "علي . ع . ا . ر" 57 سنة مزارع ونجل عمه "محمد . ا . ا . ر" 65 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .