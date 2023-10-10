أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي من خلال حملات وزارة ومديريات الصحة.

وأكدت أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية لطلاب المدارس وحمايتهم من العدوى، مشيرة إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

ونوهت بأن الحملة تستهدف تطعيم طلاب المدارس في الصفوف الأولى بالروضة والإبتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى.

انطلاق الدراسة في المدارس

وانطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في جميع مدارس الجمهورية الحكومية والخاصة والتجريبية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى في المدارس مثل الصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من تخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى هو التغلب على مشكلة التزاحم والتدافع التي تحدث كل عام.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية خلال العام الدراسى الجديد 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن فترة المشاهدة تتم على مدار العام الدراسى الجديد من خلال السبورة الذكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر لأكثر من فصل في نفس الفترة العرض.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة أثناء عرض فترات المشاهدة طوال العام الدراسى الجديد.

وقرر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة رابط المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 مجانا.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن تلك المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تعمل على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وتتضمن تلك المواد التدريبية اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.