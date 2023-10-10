الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

ما حكم نسيان سجدة في الركعة الأخيرة وتذكرها بعد السلام ؟

الصلاة
الصلاة

يتسائل الكثير عن  حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وتذكرها بعد السلام.

ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركعة كاملة ثم يسجد للسهو، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة.

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وذهب الحنفية والشافعية إلى أن يأتى بالسجدة وما بعدها دون إعادة الركعة، مادام الفصل يسيرا ولم يطل الوقت فـ"يسجد" ويقرأ التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو.

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فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يعيد الصلاة من أولها. والله أعلم .

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