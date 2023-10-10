حملة إعلامية لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

نظم مركز الإعلام بسوهاج حملة اعلامية لحث الناخبين على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

صرحت بذلك إيمان إمام مدير مركز الإعلام بمجمع اعلام سوهاج ، مضيفةً أن المركز نظم سلسلة ندوات وفاعليات توعوية بالتعاون مع العديد من الجهات وذلك لحث الناخبين على المشاركة الفعالة فى العرس الانتخابى وتناولت ندوة اليوم والتى تأتى بالتعاون مع مديرية العمل وبحضور د هشام ابو زيد وكيل وزارة العمل و احمد يمنى مدير مركز التدريب المهنى و محمود عبدالهادى مدير عام بمديرية العمل.

وتناول اللقاء حث الشباب على اهمية المشاركة السياسية وان التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية واجب دستورى لكل مواطن مصرى ومصرية واكد ضرورة الا ينساق الشباب وراء الدعاية السلبية ووسائل التواصل المغرضة التى تبث الاحباط وتغفل عن ذكر التقدم والتنمية التى شهدتها الدولة من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع حياة كريمة التى احتلت فيه محافظة سوهاج نصيب كبير مما انعكس على تحسين حياة المواطنين بشكل ملحوظ الى جانب مبادرة ١٠٠ مليون صحة والقضاء على فيرس سي وغيره من الامراض التى عانى منها قطاع كبير من المواطنين الى جانب مشروعات البنية التحتية التى اسهمت فى خلق فرص عمل للشباب واخص بالذكر مراكز التدريب المنتشرة فى ربوع الجمهورية والتى تصقل الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة لألحاقهم بسوق العمل فى الداخل والخارج لذا لابد من نشر الروح الايجابية والتعبير عن تلك الروح بالذهاب لصناديق الاقتراع لممارسة الديموقراطية والتعبير عنها بشكل واقعى ملموس .