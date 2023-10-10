الحكومة الفلسطينية: 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف منازل فوق رؤوس المواطنين

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية، إنّ الاحتلال يستهدف المقرات الحكومية ومنازل المواطنين في غزة، موضحًا: "العدوان يتواصل بشكل كبير لليوم الثالث على التوالي ما أدى إلى كوارث جراء الاعتداء على كل قطاعات الخدمات في قطاع غزة".



وأضاف "معروف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "قائد جيش الاحتلال أكد فرض حصار شامل على القطاع بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، وقبل قليل نشر جيش الاحتلال لجنوده وهم يقطعون كل الخطوط الواصلة بالمياه إلى قطاع غزة".



وتابع: "هذا الواقع يفاقم من الحالة الإنسانية الصعبة ويجعلنا نتحدث عن عناوين سريعة، منها ما يتعرض بالمنظومة الصحية المنهكة جراء نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بما يزيد عن 43%، ولدينا أعداد كبيرة من الجرحى الذين يتوافدون إلى المستشفيات في أوقات واحدة جراء ازدياد الغارات الجوية لطائرات الاحتلال".



وواصل: "رصدنا خلال الساعات الماضية 15 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المواطنين على رؤوسهم دون سابق إنذار، كما أن القطاع الصحي يعاني من نقص إمدادات الكهرباء التي لا تزيد عن 4 ساعات ويتم الاعتماد على محطات توليد الكهرباء وهي لا تغني عن الخطوط التي كانت تزود قطاع غزة بالكهرباء".

