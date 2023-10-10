هريدي: عضوية لبيب غير مكتملة..  وسيحاسب من قام بـ" التزوير"

أكد عمر هريدي، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، أن عضوية حسين لبيب، منافسه في انتخابات الزمالك، غير صحيحة، وأنه لا يستحق الترشح للانتخابات.

وقال عمر هريدي، في تصريحات تليفزيونية أن نادي الزمالك يمر بأجواء انتخابية صحية جدًا، اليوم في لقاءات مباشرة مع أعضاء نادي الزمالك وجو جميل تمارس فيه الديمقراطية

وأضاف :سأحترم إرادة الجمعية العمومية حتى يتم إعلان نتائج الانتخابات، أما فكرة إظهار النقاط السلبية ونقاط الضعف في المنافسين أمر متعارف عليه في العملية الانتخابية.

وعن الطعن في ترشح حسين لبيب للانتخابات، قال هريدي: الكابتن حسين لبيب قولًا واحدًا عضويته غير مكتملة الأركان، ولم أتخيل أن ينزلق اتحاد كرة اليد إلى هذه المسألة وتؤيده اللجنة الأولمبية وتقوم وزارة الشباب والرياضة بختم المستند.

وتساءل : كيف لوزارة الرياضة ترفق شعار نسر الجمهورية على ورقة موقوتة مثل هذه؟، متابعًا: هذه الورقة جناية تزوير.. وسيُسأل عنها كل من مضى وختم عليها.

وكشف هريدي عن أن الطعون الانتخابية ستعصف بالعملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة، البعض سيخرج من ماراثون الانتخابات، قائلًا: سأكون رئيس الزمالك إن شاء الله.

وقال هريدي: أنا رجل قانون وأعلم تمامًا ما أقول.. أنا حديثي حديث القانون.. فيما يتعلق بالتغيير والتضارب في الشهادات؛ فهذا تزوير في القانون.

وجدد هريدي تأكيده، أن منح حسين لبيب العضوية الرياضية غير موجود فعضوية الكابتن حسين لبيب منعدمة وليست باطلة.