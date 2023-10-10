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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توفيق السيد: ليس من حق أي نادٍ الاعتراض على تعيين الحكام

توفيق السيد
توفيق السيد

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن إبراهيم نور الدين أدار الموسم الماضي مواجهة سموحة والزمالك، والمباراة من وجهة نظر الفريق السكندري شهدت أخطاء تحكيمية، وليس من حق أي نادٍ التعليق على اختيارات الحكام.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "ظهرت أخطاء تحكيمية فجة في الجولات الماضية من بطولة الدوري المصري وكذلك في بطولة دوري المحترفين، ومن الطبيعي عدم وضع إبراهيم نور الدين في لقاء الزمالك ضد سموحة القادم، لكن سيتم وضعه في مباريات آخرى لفريق سموحة".

وأضاف: "ليس من حق الاندية رفض أي حكم بعينه من إدارة مبارياتها، أو المطالبة بتعيين حكام آخرين، وتقييمي للأداء التحكيمي 6 من عشرة في الجولات الماضية".

وواصل: "التقييم ضعيف في الجولات الاولى من الدوري لأن بعض الأخطاء أثرت على نتائج المباريات".

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