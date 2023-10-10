ثقافة الفيوم تحتفي بديوان "ميعاد مش مناسب" للشاعر محمد راضي

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع حفل توقيع ديوان "ميعاد مش مناسب" للشاعر محمد راضي، بالمركز الثقافي بنادي قارون بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني رئيس الهيئة، في أولى حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي لعام 2022.

بدأ الحفل الذي أداره الشاعر أسامة سند، بترحيب من الإعلامية إيناس عبد العزيز رئيس المركز الثقافي بنادي قارون الرياضي، ثم تحدث الدكتور محمد دياب غزاوي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب، عن الديوان قائلا: إن هذا العمل مترابط بإحكام، والشاعر تأثر بالروح الرومانسية الحالمة نحو المثالية، وكان حاضرا بصوته الخاص الذي تفرد بيه عن غيره.

من جانبه أشار الدكتور بيومي طاحون أستاذ مساعد الأدب العربي بكلية دار العلوم، أن الشاعر اتكأ على ما يسمى بالمرجعية النصية، وكذلك التناص مع قصة سيدنا موسي والخضر، والسير نحو التجريب، موضحا أنه كلما زادت المرجعية الثقافية، زادت الرؤية الشعرية عمقا، وبلورة، ونضجا.

الشاعر محمد راضي: القصائد تمت كتابتها عن تجارب شخصية

وتحدث الشاعر محمد راضي صاحب ديوان “ ميعاد مش مناسب”، قائلا: تعد قصيدة "شارع قديم" من أقرب النصوص إلي، حيث فازت بعدد من الجوائز خلال فترة الجامعة، أما قصيدة "21 فبراير" فهي من القصائد التي كتبتها عن تجربة شخصية، وهناك أيضا قصيدة "المرة الأولى" والتي أذكر جيدا أنني كتبتها عند العودة من معرض الكتاب عام 2020 مباشرة.

الحفل نظمه قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وضمن فعاليات إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

"ميعاد مش مناسب" يعد التجربة الأولى للشاعر محمد راضي، واختار له هذا الاسم، كونه يرى أن كل المواعيد التي ذهب إليها لم تكن مناسبة له، ولا تتناسب معه، مما يثير فضول القارئ لمعرفة الوقت المناسب.

وتتنوع القصائد ما بين الذاتية فمنذ الوهلة الأولى، يجد القارئ نفسه أمام تجربة مفعمة بالمواقف الإنسانية، حالمة بروح الطفولة والأماني، هذا بالإضافة إلى القصائد المتشبعة بروح الوطن التائهة التي يبحث عنها الشاعر محمد راضي، متمسكا بالمحبة رغم وجود بعض الخذلان، الذي يجعل من يقرأ ينظر إليه بعين العطف والشفقة.