خلال جولة ليلية.. فودة يتابع آخر مستجدات أعمال تطوير مصر القديمة

في اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء، تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،خلال جولة ليلية آخر مستجدات أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأشار المحافظ الي ان منطقة مصر القديمة إضافة جديدة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بمدينة شرم الشيخ ضمن أعمال تطوير السوق القديم، وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

وخلال الجولة تابع محافظ جنوب سيناء أعمال التشغيل التجريبي لساحة انتظار السيارات أمام مدخل السوق القديم بشرم الشيخ.

يشار الي ان الساحة ضمن منظومة الساحات الذكية تعد الأولى من نوعها داخل المحافظة وسوف توفر المنظومة لاحقا عند التشغيل الكامل لها تجربة رقمية متطورة تشمل حجز ومعرفة الأماكن المتوفرة والدفع رقميا اون لاين او باي كارت بنكي باحدث اجهزه قبول المدفوعات المؤمنة.

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