مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل اجتماع الأندية الجماهيرية اليوم

كشف الإعلامى مجدى عبد الغني، إن أندية الإسماعيلى والمصرى وبلدية المحلة اجتمعت لبحث الأزمة المالية مؤكداً أن هذا الاجتماع يعد نواة لتسليط الضوء على المشاكل التى تعانى منها الأندية الجماهيرية.

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وأكد مجدى عبد الغنى خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس أن هناك أندية جماهيرية أخرى ستدعم هذه الفكرة خاصة أن هدفهم واحد وهو طلب الدعم بسبب الأزمة الاقتصادية التى يمروا بها.

وطالب مجدى عبد الغنى الأندية الجماهيرية بالاتحاد حتى لاتندثر وتنتهى متعة كرة القدم فى مصر،لافتاً إلى أنه لا يجب الانتظار إلى الوقت الذى يشاهد فيه الأهلى والزمالك فقط فى مصر.

وتمنى مجدى عبد الغنى استمرار تكاتف الأندية الجماهيرية مشيداً بالفكرة خاصة أنه ستكون خارطة طريق لإصلاح الكثير فى الكرة المصرية عن طريق عودة الأندية الجماهيريرة لقوتها المعهودة.