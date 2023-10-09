أهالي قرية بالقليوبية يعانون من نقص السكر

اهالي قرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية والمناطق التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية يعانون معاناة شديدة جدا جدا جدا بسبب عدم توافر سلعة السكر علي وجة التحديد منذ فترة باالجمعية الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعيين لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتم التواصل مرارا وتكرارا باالسادة الافاضل مسؤولين الشركة العامة لتجارة الجملة ولكن دون جدوي ودون رد ودون استجابة

والجمعية الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعيين لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقرها اسفل الجمعية الزراعية بجوار مدرسة الثانوي العام بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية والجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية تخدم اهالي قرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية والمناطق التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية حيث ان الجمعية تبيع السلع بااسعار مخفضة للسادة مواطني قرية الدير وسلعة السكر علي وجة التحديد غير متوفرة باالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية منذ فترة بخلاف ان السلع الغير متوفرة ايضا هي البقوليات بكافة انواعها وغير متوفر ايضا اللحوم الطازجة وغير متوفر الدواجن الطازجة بكافة انواعها وغير متوفر ايضا السمك بكافة انواعة وغير متوفر ايضا الخضروات بكافة انواعها وغير متوفر ايضا سلعة الزبدة الصفراء وغير متوفرة باالجمعية ايضا مسليات البقرة الحلوب وغير متوفر ايضا سلع المشروبات مثل القهوة بكافة انواعها وغير متوفر ايضا شاي العروسة فئة ربع كيلو وغير متوفر ايضا سلعة بيض الدواجن وغير متوفر ايضا سلع المناسبات الرسمية مثل كعك عيد الفطر المبارك لم يتم توفيرة باالجمعية الاستهلاكية وحلوي المولد النبوي الشريف لم يتم توفيرها باالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وغير متوفر سلعة الارز البلدي وغير متوفر سلعة الدقيق وغير متوفر ايضا سلعة الحلويات الطحينية بكافة انواعها وغير متوفر ايضا سلع المربات بكافة انواعها وغير متوفر ايضا بعض من السلع الاستهلاكية والاستراتجية باالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية حيث ان الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية تبيع السلع الاستهلاكية باالنظام الحر وليس باالجمعية الاستهلاكية منظومة تموينية منذ ان انشأت الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وغير متوفر ايضا سلعة السجائر ماركة كيليوبترا بكافة انواعها مثل سجائر كيليوبترا عادية وكيليوبترا بوكس وكيليوبترا سوبر كما كانت متوفرة من قبل منذ فترة طويلة جدا جدا جدا وايضا غير متوفرة منذ فترة طويلة جدا جدا جدا يا فندم

نحيط علم سيادتكم باان الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية تخدم اهالي قرية الدير والمناطق التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية واللذين تعدادهم السكاني اكثر من 100000 نسمة وغير متوفر بها سلعة السكر علي وجة التحديد منذ فترة طويلة جدا

وتم التواصل مع السيد الاستاذ المشرف العام علي المجمعات الاستهلاكية باالقليوبية بشأن عدم توافر سلعة السكر علي وجة التحديد منذ فترة طويلة باالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وافاد سيادتة باانهم في انتظار شركات تعبئة السكر وافاد ايضا سيادتة باان سلعة السكر بيتم توفيرها بمعارض بيع السلع للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة والجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعيين لوزارة التموين والتجارة الداخلية لم يتم توافر سلعة السكر علي وجة التحديد منذ فترة طويلة جدا جدا جدا يا فندم

وتم التواصل مرارا وتكرارا وكثيرا منذ فترة طويلة جدا جدا مع السادة الافاضل مسؤولين الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعيين لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتم التواصل مع السادة الافاضل مسؤولين وزارة التموين والتجارة الداخلية ولكن دون جدوي ودون رد ودون استجابة يا فندم

والاستغاثة متروكة لمعالي سيادتكم وتقرير ما ترونة سيادتكم

مع وافر التحية والاحترام والتقدير لمعالي سيادتكم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية وفائق الاحترام

مقدمة لمعالي سيادتكم

اسامة صبحي فران محمد ابراهيم

عضو بحزب الوفد بطوخ بمحافظة القليوبية