حمد إبراهيم: غياب كهربا أراح مدافعي الاسماعيلي رغم الخسارة

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن فريقه قدم مباراة قوية وأداء جيد في مباراة الأهلي ببطولة الدوري الممتاز رغم الخسارة.



وقال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن لاعبي فريق الإسماعيلي قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي وأشكر لاعبي الاسماعيلي على الآداء الجيد أمام الأهلي وعدم وجود كهربا أراح مدافعي الاسماعيلي رغم الخسارة ".



وتابع حمد ابراهيم : "نصر أبو الحسن يسعى لحل أزمة القيد قبل الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ".