إبراهيم عيسى: نتنياهو هيرحل من الحكم وهيتحاكم.. المقاومة خلعت عنه ملابسه

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المقاومة الفلسطينية في "طوفان الأقصى" فاجئت إسرائيل وحطمت كبريائها، مشددًا على أن إسرائيل انجرحت من العملية الفلسطينية التي تنتمي لحرب العصابات وليس له علاقة بالحرب النظامية.

إبراهيم عيسى يكشف حقيقية استمرار الحرب في غزة.. بسبب نتنياهو

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى بنيامين نتنياهو سيرحل بعد تخطي هذه الأحداث، متابعًا: "نتنياهو هيتحاكم وهيرحل وإسرائيل لا تسكت على اخطاء حكامها.. نتنياهو سيزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم".

وأوضح أن حركة حماس التي تقود المقاومة الفلسطينية في الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية من الممكن أن تفاجئنا بأشياء وخطط، مؤكدًا أنه لابد أن يكون الأمر الآن محسوب من ناحية التداعيات على الشعب الفلسطيني، موضحًا أن المقاومة الفلسطينية دخلت المستوطنات الإسرائيلية وانتشرت في فلسطين المحتلة في غفلة من الجيش الإسرائيلي.

وشدد على أن مشهد "طوفان الأقصى" يكشف فشل وهشاشة القوة الإسرائيلية وسقوط إسرائيل والقوة الحديدية والجدار الحاجز، موضحًا أن هجمات المقاومة الفلسطينية أسقطت التفاخر الإسرائيلي صباح السبت، متابعًا: " المقاومة الإسرائيلية عرت القوة الإسرائيلية وخلعت عن نتنياهو ملابسه".

ونوة بأن المقاومة الفلسطينية قامت بـ"طوفان الأقصى" بشكل عالي من القدرة والكفاءة والبراعة العالية، والتي بدأت في هجمات المقاومة صباح السبت، إلا أن هناك قدر من التشوش والخلط والاختلاط بسبب تداعيات "طوفان الأقصى"، مشددًا على أنه يرفض أي عمل من ترويع أو خطف قامت به المقاومة الفلسطينية.