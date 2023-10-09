تامر أمين يوجه رسالة للفلسطينيين: الله غالب وقادر (فيديو)

قال، الإعلامى تامر أمين، إن هذه اللحظات تشهد فصف عنيف ومدمر وضاري ووحشي في غزة، وهذا ما كان متوقع منذ طوفان الأقصي أو منذ أن قامت به حركة حماس بالقصف يوم 7 أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية، في محاولة من إسرائيل لرد الأعتبار ومحاولة واسترداد كرامتها.

إسرائيل لا تفرق بين منطقة سكنية أو معسكر



وأضاف تامر أمين خلال برنامج خر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إسرائيل لا تفرق بين منطقة سكنية أو مستشفى أو معسكر قائلا: "كله عندها عاطل في باطل".

ووجه تامر أمين رسالة للشعب الفلسطينى: “الله غالب وقادر”، ورسالة للشعب الإسرائيلي:" الحرامي مبيعرفش ينام وهو سارق سريقة"، مختتما: “هو دا الظلم الذي يؤدى للانفجار”.