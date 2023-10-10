(شاهد) ناسا تطلق مهمة لدراسة كويكب غني بالمعادن

على الرغم مما قد يريد جول فيرن تصديقه، فإنه ليس من الممكن تمامًا السفر إلى مركز الأرض. على هذا النحو، من الصعب جدًا الحصول على فهم كامل لما يبدو عليه قلب كوكبنا. ناسا تحاول أفضل شيء تالي.

من المقرر إطلاق مهمة إلى كويكب يُعتقد أنه يتكون إلى حد كبير من الحديد والنيكل. في الواقع، يُعتقد أن هذا الكويكب الغني بالمعادن، والذي يُطلق عليه اسم 16 Psyche، كان في يوم من الأيام جزءًا من قلب الكوكب. وهذه هي أول مهمة لناسا لدراسة كويكب يحتوي على معادن أكثر من الصخور أو الجليد.

من المقرر إطلاق مهمة Psyche في الساعة 5:16 مساء يوم الخميس. سيتم إطلاق المركبة الفضائية على صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا (ستكون هذه أول مهمة علمية عديدة لناسا حيث سيتم إطلاق الحمولة الأساسية على أحد تلك الصواريخ). يمكنكم مشاهدة البث المباشر لعملية الإطلاق أدناه.

يبلغ حجم المركبة الفضائية Psyche حوالي حجم شاحنة صغيرة. وبمجرد وصوله إلى الكويكب، سيبدأ في إرسال صور لـ 16 Psyche إلى الأرض. وهو مجهز بمقياس مغناطيسي وأشعة جاما ومطياف نيوتروني وتصوير متعدد الأطياف لدراسة الكويكب. وسيقضي المسبار حوالي عامين في التقاط الصور ورسم خرائط لسطح الكويكب وجمع البيانات للحصول على فهم أفضل لتركيبة 16 Psyche.

ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية، التي تعمل بالدفع الكهربائي الشمسي، إلى 16 Psyche (الموجود في حزام الكويكبات الرئيس بين المريخ والمشتري) في يوليو 2029. ولو أن ناسا كانت مستعدة لإطلاق المهمة العام الماضي، كما كانت في السابق وفقًا للخطة، ربما كان بمقدورها الوصول إلى 16 Psyche في وقت مبكر من عام 2026.

تدرك ناسا أن الكويكب Psyche الذي يبلغ عرضه 173 ميلًا قد لا يكون في الواقع نواة مكشوفة لكوكب صغير، وهو لبنة بناء كوكبية مبكرة. وتقول الوكالة إنه قد يكون بدلاً من ذلك "القطعة المتبقية من نوع مختلف تمامًا من الأجسام الغنية بالحديد والتي تشكلت من مواد غنية بالمعادن في مكان ما في النظام الشمسي".

سيكون للمركبة الفضائية مهمة ثانية للقيام بها. كما ستختبر تقنية اتصالات الليزر الجديدة من NASA JPL والتي تسمى Deep Space Optical Communications. ويقال إن هذا قادر على نقل البيانات والصور أسرع بعشر مرات على الأقل من الأنظمة التقليدية. ستختبر التجربة مدى قدرة النظام على نقل البيانات بمعدلات أسرع خارج القمر. ومع ذلك، لن يتم استخدامه لإرسال أي بيانات لمهمة Psyche.