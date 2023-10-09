كيف يستخدم المتسللون البلوتوث لتتبع نشاط الشرطة

يستخدم رجال الشرطة جميع أنواع التكنولوجيا لتتبع الأفراد، ويتبادر إلى ذهنهم التعرف على الوجه، وكذلك محاكاة أبراج الهواتف المحمولة للحصول على أصوات أو تتبع بيانات الهاتف المحمول. لكن بعض الأشخاص يجدون طرقًا لاستخدام التكنولوجيا للاستماع إليهم. قد تكشف إشارات البلوتوث عن مكان تواجد الشرطة ومتى تكون ومتى يتم تنشيط أجهزة مثل كاميرات الجسم أو أجهزة الصعق الكهربائي.

وقال آلان "Nullagent" Meekins، المؤسس المشارك لمنصة تتبع البلوتوث RFParty: "سيكون الأمر غريبًا حقًا إذا قمت برفع مستوى الصوت إلى أعلى مستوى وكانت جميع أجهزتك تصرخ، أليس كذلك؟". "ولكن هذا ما تفعله حقًا في هذه الأطياف اللاسلكية، إنهم يصرخون باستمرار."

تحتوي جميع أجهزة Bluetooth على معرف فريد 64 بت يسمى عنوان MAC. غالبًا ما يتكون جزء من هذا العنوان من المعرف التنظيمي الفريد (OUI)، وهو في الأساس طريقة يستخدمها الجهاز ليقول من صنعه. نظرة على أجهزة إنترنت الأشياء التي تستخدمها العديد من قوات الشرطة قادت ميكينز ومؤسسه المشارك روجر "RekcahDam" هيكس إلى شركة Axon، وهي شركة مشهورة بأجهزة الصعق الكهربائي. تمتلئ مجموعات الشرطة الحديثة بالتكنولوجيا التي تدعم تقنية Bluetooth (التي تصنعها شركة Axon أيضًا في كثير من الأحيان)، بدءًا من أجهزة الصعق الكهربائي وكاميرات الجسم المذكورة آنفًا، إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الموجودة في السيارة. حتى حافظات الأسلحة التي يتم توفيرها لبعض رجال الشرطة ترسل إشارة بلوتوث عندما يكون السلاح الجانبي غير محمي. من خلال قراءة وثائق الشركة فقط، تمكنوا من العثور على OUI.

قد يبدو معرف البلوتوث تافهًا، لكنه قد يكشف الكثير من المعلومات حول مكان تواجد رجال الشرطة وما يفعلونه، مثل وقت قيام كاميرات الجسم بالتسجيل أو تشغيل صفارات الإنذار للرد على مكالمة. "هناك إشارة يتم إرسالها عندما يعتقد ضابط الشرطة أن شيئًا ما يستحق التسجيل، إذا كان الأمر كذلك، يمكن للناس توثيق ذلك واكتشافه ولن يكون هناك أي سؤال عما إذا كانت هناك كاميرا للجسم أم لا" قال ميكينز لـ Engadget: "كاميرا الجسم". إنها طريقة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة معينة موجودة بحيث يمكن تقديمها بسرعة أكبر في طلب السجلات - وهو أمر غالبًا ما "تسير فيه الشرطة ببطء" كما قال ميكينز. عندما يقوم الأشخاص بتشغيل RFParty، سيقوم التطبيق بجمع البيانات التاريخية. في حالة كاميرات الجسم، إذا بدأ الجهاز بالتسجيل، فإنه عادةً ما يرسل إشارة بلوتوث إلى الأجهزة الأخرى. إذا قام شرطي بتشغيل الكاميرا (أو جهاز Taser أو أي جهاز آخر متصل بإنترنت الأشياء)، فيمكن لأي شخص يقوم بتشغيل التطبيق جمع هذه البيانات لتسجيل تفاصيل حول الحادث.

إنه مشابه لموجات الراديو: إذا كان لديك المعدات اللازمة لتجاوز محطات الموسيقى والأخبار إلى النطاقات التي يستخدمها موظفو الاستجابة للطوارئ (وبمجرد معرفة اللغة والرموز لفهم ما يتم بثه هناك) يمكنك الاستماع على أجهزة الراديو الشرطية للاستماع إلى الاعتقالات والأماكن التي قد تقوم فيها الشرطة بدوريات.

أكد متحدث باسم Axon أن الشركة تستخدم إمكانات Bluetooth لإقران الأنظمة داخل السيارة بتطبيقات الهاتف المحمول ولأجهزة تسجيل الكاميرا الخاصة بها. وقال المتحدث إن استخدام اتصال Bluetooth يساعد في "ضمان التقاط الحوادث وتوصيل الأجهزة لتحقيق أقصى قدر من الرؤية". "تعمل Axon على اتخاذ تدابير وتحسينات إضافية لمعالجة المخاوف المتعلقة بتتبع أجهزتنا بمرور الوقت. وعلى وجه التحديد، تدوير عناوين أجهزة BLE الفريدة (المعروفة باسم عناوين MAC) التي يمكنها تحديد أجهزتنا على وجه التحديد، وإزالة الحاجة إلى تضمين الأرقام التسلسلية في تقنية Bluetooth عمليات البث لتقليل القدرة على تتبع جهاز معين مع مرور الوقت."

لا توجد ميزات في RFParty مصممة خصيصًا لتتبع الشرطة، فهي خدمة عامة لمسح البلوتوث، تشبه الخدمات الحالية مثل Wigle.net أو nRF Connect. لكن بعض ما يتم عرضه على خرائطها يشمل أجهزة إنترنت الأشياء الشائعة التي تستخدمها الشرطة، بما في ذلك كاميرات الجسم. وفقًا للروايات، يستخدم المستخدمون بالفعل RFParty لأغراض تتبع الشرطة.

"لدينا كل هذه التكنولوجيا، وهناك أشخاص معينون يفهمونها، ويمكنهم استغلالها. لكن كما تعلمون، فإن معظم الناس لا يستطيعون ذلك، وأعتقد أنه يجب تقديم المزيد من المعرفة،" كما قال هيكس لموقع Engadget. في حديث في DefCon 31 في أغسطس الماضي، أظهر Meekins ماهية Axon OUI وقدم لي عرضًا توضيحيًا مباشرًا بشكل خاص حول كيف يمكن لمستخدم RFparty ذو المعرفة الاستفادة من هذه المعلومات.

بالطبع، يتطلب وجود هذه البيانات التاريخية في متناول اليد لأغراض المساءلة أن يقوم الأشخاص بتشغيل RFParty على مقربة من الانتهاكات المحتملة لسلطة الشرطة، ومن غير المرجح أن يصبح التطبيق شائعًا على نطاق حيث ستكون هذه البيانات متاحة لأي حادث من هذا القبيل تقريبًا. ومع ذلك، عندما يتمتع رجال الشرطة بالقدرة على استخدام التكنولوجيا ضد أي شخص تقريبًا، فمن المثير للاهتمام أن نرى الطاولة تنقلب.