حبس صياد وزوجته بتهمة غسل ملايين الجنيهات

أمرت النيابة العامة، حبس صياد وزوجته لاتهامهم غسل ملايين الجنيهات حصيلة الهجرة غير الشرعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية.

وكشفت التحقيقات، محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت أعمال الغسل التى قاما بها المتهمين بمبلغ 12 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون