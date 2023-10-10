مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصين في حادثي سير بمناطق متفرقة شمال أسوان، مساء اليوم، وهما انقلاب دراجة بخارية، واصطدام سيارة بشخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجثمان المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وتعود التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادثين متفرقين بمركزى كوم أمبو وإدفو شمال أسوان مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين.

فقد لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه بسيارة أثناء سيره بالشارع داخل قرية سلوا قبلى بمركز كوم أمبو شمال أسوان، فيما أصيب شخصين، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة القنادلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها ،فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح و ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.