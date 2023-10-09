إبراهيم عيسى: المقاومة الفلسطينية عرت عن نتنياهو ملابسه وكشفت فشل وهشاشة إسرائيل

غارات شديدة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأثنين، وتتم بشكل مستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة بدون النظر إلى المدنيين، وهو الرد القوي على ما قامت به المقاومة الفلسطينية بما يعرف بـ“طوفان الأقصى” صباح السبت.

المقاومة الفلسطينية نجحت في كشف فشل إسرائيل

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ما قامت به المقاومة الفلسطينية في العمليات الأخيرة في اختراق المستوطنات الإسرائيلية، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية دخلت المستوطنات الإسرائيلية وانتشرت في فلسطين المحتلة في غفلة من الجيش الإسرائيلي، مشددًا على أن مشهد "طوفان الأقصى" يكشف فشل وهشاشة القوة الإسرائيلية وسقوط إسرائيل والقوة الحديدية والجدار الحاجز.

وأشار إلى هجمات المقاومة الفلسطينية أسقطت التفاخر الإسرائيلي صباح السبت، متابعًا: " المقاومة الإسرائيلية عرت القوة الإسرائيلية وخلعت عن نتنياهو ملابسه"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

ونوة بأن المقاومة الفلسطينية قامت بـ"طوفان الأقصى" بشكل عالي من القدرة والكفاءة والبراعة العالية، والتي بدأت في هجمات المقاومة صباح السبت، إلا أن هناك قدر من التشوش والخلط والاختلاط بسبب تداعيات "طوفان الأقصى"، مشددًا على أنه يرفض أي عمل من ترويع أو خطف قامت به المقاومة الفلسطينية.

وشدد على أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو عمل عظيم، مشددًا على أن "طوفان الأقصى" بدأت من صناعة محلية لطائرات وأدوات ساعدتهم في الهجوم.

وأردف أن المعدات التي تم استخدامها في "طوفان الأقصى" من قبل المقاومة الفلسطينية تم تصنيعها في ورش غزة، والتي استطاعت أن تتحول لهؤلاء الوحش من المظلات التي ضربت غطرسة الإسرائيلية، كما أن مراوح بسيطة تحولت لطائرات تحمل شباب يخترقون الجدار الحاجز.

وتابع: "اختطاف رهائن من المدنيين أو الاعتداء على المدنيين أو جلب مدنيين إسرائيليين أو ترويع لهم هو عمل إرهابي"، موضحًا أن كل ما هو اعتداء على أي مدني أو ترويع وخطب لرهائن هو إرهاب، منوهًا بأن اسقاط كبرياء إسرائيل عمل نصفه مقاومة ونصفه الأخر إرهابي.