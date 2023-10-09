قصف إسرائيلي مُتواصل يُصيب ضابط لبناني بجروح طفيفة

أُصيب "ضابط لبناني"، بجروح طفيفة بعد سقوط عدد من قذائف الهاون على مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوب البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين.

وتعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي، وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء الاثنين، أنها قصفت مركزين قياديين للقوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان: "بعد استشهاد 4 من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".

وأضاف أن ذلك تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.

رئيس فلسطين يُناشد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف الهجوم الإسرائيلي

ناشد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف الهجوم الإسرائيلي المُتواصل وخاصة في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، إن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال، مُؤكدًا أن الحلول الأمنية التي تتبناها إسرائيل لن تُفيد.

وأضاف اشتية: "بدأنا أمس بحملة تبرع بالدم وهي مستمرة، وندعو أبناء شعبنا إلى التبرع بالدم من خلال المراكز المخصصة لذلك، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أجل إيصال حزمة مساعدات من الأدوية".

فلسطين تُعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال لـ 687 شهيدًا

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى687 شهيدًا و3726 جريحًا، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

ومُنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشع غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

رئيس إسرائيل يُعلّق مُجددًا على تصاعد الصراع مع فلسطين

أكد الرئيس الإسرائيلي، "إسحاق هرتسوج"، تعليقًا على تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن مقتل هذا العدد من اليهود في يوم واحد لم يحدث مُنذ المحرقة اليهودية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال هرتسوج مُناشدًا المجتمع الدولي: "في رأيي الشخصي، إن موت هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد لم يحدث منذ المحرقة، ولم نشهد منذ المحرقة نساء وأطفالا وأجدادا، يتم اقتيادهم في شاحنات وأسرهم".